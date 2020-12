36 zonas comerciales de Manabí y otras cinco provincias tendrán más patrullajes

Las seguridades se refuerzan en diciembre. Los servicios de Inteligencia, investigación y policías urbanos tienen la orden de incrementar los patrullajes antidelincuenciales en las zonas comerciales. La idea es evitar que se perpetren robos a personas o asaltos violentos en los negocios.

Los agentes saben que en este mes aumentan esos delitos por la afluencia a mercados, centros comerciales o bahías para las compras navideñas.

Dentro de la planificación de este año, en el país se identificaron 316 zonas comerciales, en donde se ejecutarán más patrullajes. En Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Loja y El Oro hay más sitos de ese tipo.

Datos del Ministerio de Gobierno señalan que en esas provincias se registraron en el 2020 más robos a locales. En noviembre se ejecutaron 94 099 intervenciones a escala nacional. Este mes está previsto cerrar con 98 709. El 30% de estos operativos se concentrará en los sectores comerciales.

Las intervenciones aumentaron desde la semana pasada. Agentes motorizados revisan las cédulas a motociclistas y a conductores de vehículos particulares y de taxis que transitan por esas zonas. Comprueban que no tengan órdenes de captura vigentes, que el automotor no esté reportado como robado y que no porten armas de fuego o puñales.

El personal tiene la orden de realizar patrullajes a pie y en moto por las zonas comerciales. Además, agentes de Inteligencia rastrean a los sospechosos. Otros recorren el interior de los almacenes.

Este jueves, representantes de los Centro Comerciales del Ahorro, que funcionan en el centro de Quito, se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio. Pedirán que haya presencia policial permanente.

En la Cámara de Comercio de Quito hay un plan denominado Socio Protegido, que beneficia a unas 2 900 empresas de la capital. Este programa consiste en que guardias privados patrullen zonas en donde se han registrado robos o hay altos niveles de inseguridad en los barrios. El pasado viernes, tres hombres asaltaron un local de ropa en Quito. Los responsables fueron capturados al siguiente día.

En diciembre del año pasado, los agentes aprehendieron a 553 personas. 426 de ellas fueron acusadas de robo a personas y el resto por asaltar locales comerciales.

Los dueños de los negocios han optado, por ejemplo, por activar los botones de seguridad. Desde enero hasta el 15 de noviembre han entrado a operar 27 123 dispositivos en locales del país. También han creado chats comunitarios. Por ejemplo, Daniel Simbaña es propietario de un restaurante en Cumbayá. Hace un mes y medio creó un grupo de WhatsApp con dueños de otros locales del sector.

Así alertan si hay sospechosos merodeando o si ven que alguien vulnera la seguridad de un establecimiento.

En la República del Salvador, en el norte de Quito, desde agosto, los vecinos también instalaron una alarma comunitaria y crearon un chat para alertar casos de inseguridad.

Paola Burbano es dirigente de ese sector y recuerda que, por ese medio, un vecino contó cómo se perpetraron dos asaltos violentos. Ambos hechos ocurrieron casi a la misma hora, el 28 de noviembre. Espera que en este mes no se repitan. (El Comercio)

