179 eventos se suspendieron el fin de semana

Un total de 179 eventos se suspendieron desde la noche del sábado 14 de marzo de 2020 hasta las 14:00 de este domingo 15, según informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado. A través de la Policía Nacional se realizaron operativos en todo el país para cumplir las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno. La cartera de Estado informó que en el Ecuador se efectuaron 405 operativos de control y así garantizar que los mecanismos de prevención ante la emergencia de salud por la propagación del COVID-19 se acaten de parte de la población, así como en los diferentes espacios que tienen restringido el acceso al público.

Entre las medidas que anunció el sábado el vicepresidente Otto Sonnenholzner estaba la prohibición de asistir a gimnasios, cines y otros lugares de concentración de personas. La Policía supervisó que 279 gimnasios, 20 teatros y 24 sales de cine no atendieran clientes. En redes sociales hubo queja de ciudadanos que estuvieron impedidos de participar en eventos ya planificados, como graduaciones o fiestas. Sin embargo, las acciones policiales no dieron tregua y constataron que no se reúnan más de 30 individuos en un mismo sitio.

La Policía no solo suspendió 179 eventos, sino que también clausuró licorerías, tiendas, locales de recepción, minimarkets, clubes nocturnos, bares, billares y discotecas. En total, 33 establecimientos fueron obligados a desalojar a sus clientes y cerrar sus puertas. El Ministerio de Gobierno anticipó que en el transcurso de los días continuarán los operativos policiales a escala nacional. “Al coronavirus lo combatimos todos”, sentenció el comunicado.

La pandemia ha cobrado dos víctimas mortales de un total de 37 contagiados en el Ecuador. Las medidas del Gobierno contemplan la restricción de eventos de aglomeración masiva y la presencia de 30 personas o más en cualquier establecimiento público, a excepción de centros comerciales. El ingreso de ecuatorianos y extranjeros desde otros países del mundo estará prohibido desde el martes 17 de marzo. (I)

